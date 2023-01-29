تعليم كفر الشيخ تلتقى بـ810 راغبين فى مراقبة امتحانات الثانوية العامة..صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهد المسرح المدرسى بمدينة كفر الشيخ، إجراء المقابلات للراغبين في المشاركة في امتحانات الثانوية العامة هذا العام " 2022-2023"، للمتقدمين لرؤساء مراكز ورؤساء لجان ومراقبين أوائل، وعددهم 450 متقدماً لرئيس لجنة و360 متقدماً لمراقب أول على مستوى المحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، وبرئاسة وحضور محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأجريت المقابلات اليوم للراغبين في المشاركة من الإدارات الآتية: ديوان المديرية و شرق كفرالشيخ، وبلطيم ومطوبس، وتشكلت اللجنة التي ترأسها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وكل من فضل السيد سعيد، مدير شئون الطلبة للامتحانات بالقاهرة رئيسي للجنة، وطارق فوده من لجنة النظام والمراقبة بالإسكندرية ،ووكيل الكنترول، ووكيل للجنة، و حمد محمود عويس من الشئون القانونية بالوزارة ، وحازم عادل من التوجيه المالي والإداري بالوزارة.

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،على اتباع التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم بشأن الامتحانات،وسرد التعليمات منها تحرير رؤساء اللجان محضر بكل ما يتعلق بأعمال الامتحانات، ومشاركة العضو القانوني، وعضو لجنة الإدارة في جميع أعمال الامتحانات، وتعريف رؤساء اللجان بمعدلات ندب الملاحظين، والمراقبين والمعاونين.

وأكد وكيل الوزارة ، أن الطالب الذي يتعرض للتحقيق بناء على ضبطه متلبسا بالغش، لا يمنع من أداء الامتحانات في بقية المواد، والتأكد على المرشحين بعدم وجود موانع لديهم للمشاركة في أعمال الثانوية العامة.



محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ خلال احجراء المقابلات



إجراء مقابلة ل 810 من الراغبين في المشاركة في امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ



جانب من الحضور



الحضور من الراغبين في المشاركة في امتحانات الثانوي العامة

والمقابلات يتم إجراؤها خلال إجازة نصف العام الدراسى، والتي بدأت أمس السبت الموافق 28 يناير 2023، على أن تنتهي الإجازة يوم الخميس الموافق 9 فبراير، على أن تبدأ الدراسة فى الترم الثانى يوم السبت، الموافق 11 فبراير 2023، ومن المقرر ان تعقد امتحانات آخر العام للثانوية العامة خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين، وتم غلق باب التقدم للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل بامتحانات الثانوية العامة، لتبدأ المقابلات بالمديريات المتعددة.