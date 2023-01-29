تعليم الأقصر تبدأ أعمال تصحيح أوراق امتحانات الإعدادية للفصل الدراسى الأول

الأقصر – أحمد مرعى

بدأت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أعمالها فى التصحيح وتقدير درجات طلاب الشهادة الإعدادية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023، حيث أنه عقب انتهاء عمليات التصحيح سيتم الإعلان عن النتيجة كاملة، وقائمة أسماء الأوائل للتيرم الأول بعد اعتمادها من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبإشراف الدكتور صبرى خالد وكيل تعليم الأقصر.

وكان قد تابع الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فعاليات امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلبة الشهادة الإعدادية، حيث استقبلت اللجان طوال فترة الإمتحانات كافة الطلبة والطالبات لأداء الإمتحانات فى كافة المدارس التابعة للإدارات التعليمية السبعة بمحافظة الأقصر، حيث أدى الامتحانات 17854 طالبا منهم 283 منزلا وذلك من خلال 154 لجنة امتحانية.

وشدد الدكتور صبرى خالد، على ضرورة توفير الأجواء المناسبة والمطمئنة التي تمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم في هدوء واستقرار، وأيضاً بالتواصل الفوري مع غرفة العمليات حال حدوث أي أمر طارئ، وأوصى الطلاب مطمئناً لهم بالتريث والتمهل قبل الإجابة، مؤكداً على أن الامتحان قد أُعِد بما يتناسب بشكل كامل مع الفترة الزمنية المخصصة له؛ فلا داعِ الاستعجال في الإجابة.

كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، الأمر بشكل يومي من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، برئاسة صفوت جارح وكيل المديرية، وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة، وذلك لمتابعة سير امتحانات النقل الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2022/ 2023 فترة صباحية ومسائية، وبدأت فور نهاية الإمتحانات عمليات التصحيح لحين إعلان النتيجة خلال الأيام المقبلة.