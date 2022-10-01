محافظ الأقصر يصدر قرارا باعتبار يوم السبت إجازة رسمية بمديرية وإدارات التعليم

الأقصر – أحمد مرعى

أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر قرار رقم 361 لسنة 2022، اليوم السبت، بأن يكون يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع إجازة رسمية للعاملين بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالأقصر والإدارات التعليمية التابعة لها، وكذلك جميع المدارس ذات الفترة الواحدة، ويستثنى من ذلك المدارس التي تعمل فترتين والمدارس التي تكون عطلتها الأسبوعية يوم الأحد دون الإخلال بعدد ساعات العمل.

وكان قد أنهى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء اليوم السبت، جولاته المكثفة على عدد من المدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية داخلها مع إنطلاق أول أيام العام الدراسى الجديد 2022/2023، حيث تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عدد من المدارس في مدينتي الأقصر والبياضية.

وتابع المستشار مصطفى ألهم، فى جولاته خلال أول يوم للعام الدراسي الجديد دعم التلاميذ والطلبة بالمدارس المختلفة، وذلك للإطمئنان علي انتظام سير العملية التعليمية، حيث شملت جولة محافظ الأقصر، تفقد مدرسة الشهداء الابتدائية المشتركة بمدينة الأقصر، ومدرسة البياضية الإعدادية بنات، ومدرسة عمار بن ياسر للتعليم الأساسي، وذلك برفقة الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، وممدوح الشيخ مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

وتوجه محافظ الأقصر، بالتهنئة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، مؤكدا على ضرورة الالتزام باللوائح المنظمة للعملية التعليمية وتوفير بيئة صحية وآمنة للطلاب وترسيخ القيم والمبادئ السلوكية والأخلاقية الهادفة من أجل تحقيق عام دراسي متميز، وأكد محافظ الأقصر خلال جولته، على ضرورة أن يكون هناك تسليم الكتب في أول أيام العام الدراسي الجديد لجميع التلاميذ والطلاب دون ربطها بالمصاريف، وكذلك أكد على دعم كافة التلاميذ وتوفير احتياجاتهم.