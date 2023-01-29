اليوم السابع
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تعرف على أكاديمية الكنيسة لنقل التراث القبطى للدول الأوروبية

الأحد، 29 يناير 2023 03:00 ص
تعرف على أكاديمية الكنيسة لنقل التراث القبطى للدول الأوروبية البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتب: محمد الأحمدى

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تستهدف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نقل تراثها القبطى للدول الأوروبية، ومن هنا جاءت تسمية TEACH  – The European Academy for Coptic Heritage -"الأكاديمية الأوروبية للتراث القبطى"، بعدما أعرب قداسة البابا تواضروس الثانى عن رغبته فى إنشاء مشروع قبطى أوروبى، فكان من الضرورى إيجاد اسم يعكس طبيعة وأهداف هذا المشروع.

 

وبدأت الأكاديمية الأوروبية للتراث القبطى (TEACH) كمؤسسة خيرية مسجلة فى المملكة المتحدة، وبسرعة كبيرة تم إنشاء الموقع الإلكترونى للأكاديمية بواسطة فريق تكنولوجيا المعلومات- IT-  فى كورال القديس كيرلس-St Kyrel Choir-  القبطي الأوروبى، الذين لديهم الشغف الكبير لخدمة كنيستهم.

 

وصممت الكنيسة دورات دراسية متعددة مع زيادة الطلب على الموقع، وبالإضافة إلى ذلك، أصبح هناك حاجة ماسة إلى إنشاء مكتبة كبيرة تتسع لآلاف المراجع بما فى ذلك الكتب ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية.

 

وقدمت الأكاديمية فى العام الدراسى الأول الذى بدأ فى سبتمبر 2020 دورات دراسية فى العلوم التالية: تاريخ الكنيسة، دراسات العهد القديم، اللغة القبطية، تاريخ الالحان والموسيقى، الدراسات الليتورجيا، الأيقونات القبطية، والمشورة المسيحية.

 

وستبدأ ثلاث دورات دراسية جديدة في العام الدراسي القادم الذي يبدأ في سبتمبر 2021، وهي علم المصريات، ودراسات المقارنة بين الطوائف، والرؤية الآبائية للكتاب المقدس.  

 

وتهدف الكنيسة الأرثوذكسية إلى جعل أكاديمية TEACH تعمل كمعهد أكاديمي قبطي أوروبي رسمي على مستوى ومعيار موازٍ للجامعات الأوروبية الاخرى الشهيرة. حيث سيؤدي ذلك إلى رفع المستوى الأكاديمي لتدريس العلوم القبطية. كما نهدف أيضًا إلى أن تصبح اكاديمية TEACH، أكاديمية انترنتية تقدم دراسات معادلة لما يقدم في الحلقات الدراسية الأوروبية التي يدرسها الكهنة والشمامسة ويتخرجون إلى مناصب قيادية في كنائسهم، مثل الكاثوليك والأنجليكان وغيرها.


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