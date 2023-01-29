تصادم فنطاس محمل بغازات صناعية مع سيارة نقل ومصرع مواطن

الفيوم رباب الجالي

لقى مواطن مصرعه إثر وقوع حادث تصادم، بين فنطاس محمل بغازات صناعية، وسيارة نقل بطريق "القاهرة_أسيوط" الصحراوى الغربي، وتم نقل المتوفى إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان طريق "القاهرة - الفيوم" الصحراوى الغربي، شهد وقوع حادث تصادم بين سيارة تحمل فنطاس محمل بغازات صناعية، وأخرى نقل، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن، وتم نقل المتوفى إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان طريق طريق القاهرة / أسيوط الصحراوى الغربي، شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، أسفل الطريق الاقليمى اتجاه أسيوط، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 7 مواطنين، وتم نقل المصابين، إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان مستشفى أبشواى المركزي، استقبل المواطن محمود أ م 30 سنة، يعانى من كسر وجرح وخذي، وتبين أنه سقطت عليه أسياخ حديد، بمحل عمله بمركز يوسف الصديق، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصاب، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابى التى تولت التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا، بعثور الأهالي، بشارع مصطفى حسن بمدينة الفيوم، على جثة لسيدة فى الستينات من عمرها، وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين أن الجثة لسيدة تدعي، إيمان ف ع 66 سنة، والجثة فى حالة تيبس، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.