تدشين مبادرة "قرأت لك" بـ100 مركز شباب فى القليوبية ومكافأة للمتميزين

القليوبية - إبراهيم سالم

دشن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، مبادرة "قرأت لك" بمراكز شباب القليوبية، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خلال الفترة من 29 يناير إلى 9 فبراير لعام 2023، وذلك خلال إجازة نصف العام.

وأشار الصبروط، إلى أهمية زيادة الوعي لدى النشء والشباب وفقا للرؤية والأهداف التي تسعى وزارة الشباب والرياضة إلى تحقيقها، كما تحرص على ترسيخ ثقافة العلم والمعرفة، واستكمالا للبناء الصحيح للطلائع ثقافيا وفكريا ومعرفيا، وبناء مجتمع قارئ، متسلح بالعلم والمعرفة، قادر على قيادة مسيرة التنمية، حيث تعد القراءة أداة هامة للحفاظ على الصحة العقلية والذهنية.

وأكد أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية تستهدف تنفيذ المبادرة بـ100 مركز شباب على مستوى المحافظة، التي تهدف إلى إعداد جيل قارئ، يرسخ لمكانة المحتوى الثقافي والمعرفي، حيث يستقبل كل مركز 20 طليع يوميا، ويلخص كل طليع ما قرأه، وفى نهاية المبادرة يتم تكريم أفضل تلخيص مع تقديم جوائز عينية للمتميزين من الطلائع.

واستطرد أنه تم إطلاق مبادرة "قرأت لك"، في مركز الشباب لتعبر عن ضرورة أن تصبح القراءة سلوكا راسخا لدى الطلائع والبالغين، وترسيخ ثقافة القراءة في المجتمع، وجعل المبادرات الشبابية هادفة إلى الارتقاء بالمستوى المعرفي والثقافي، وفتح آفاق العلم والمعرفة أمام الطليع وإعلاءً لقيمة العقل والعلم.