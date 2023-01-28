وكيل رياضة القليوبية يتابع فعاليات دورى مراكز الشباب فى نسخته العاشرة.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

تابع الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم السبت، فعاليات دوري مراكز الشباب، في نسخته العاشرة، بإدارة شباب طوخ، والمقامة على ملعب مركز شباب مدينة قها، يرافقه عماد لطفي مدير إدارة شباب طوخ.

ووجه "الصبروط"، خلال الجولة، بضرورة التزام الفرق المشاركة باللائحة التنفيذية المنظمة للدوري، واحترام القرارات التحكيمية، مؤكدا على ضرورة اتسام اللاعبين بالروح الرياضية والتمتع بممارسة كرة القدم واكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها.

وأكد "الصبروط"، أن الدوري يهدف إلى اكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها وتشجيعهم على التنافس، مشيرا إلى أن هذا الدوري مقام برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للتأكيد على استثمار طاقات البراعم وشغل أوقات الفراغ، واكتشاف مواهب رياضية جديدة والعمل على رعايتها، وانتقاء أفضل العناصر وتسويقها للأندية، وتحفيز الرياضيين على الفوز والتسابق واللعب الجماعي من أجل تحقيق مستوى أفضل.

وفي سياق أخر وجه الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، خلال اجتماعه بالعاملين بالإدارة الهندسية وخدمة المواطنين، والإدارة الاستراتيجية بالمديرية، بتشكيل لجنة لمتابعة مراكز الشباب للتأكيد على عوامل الأمن والسلامة والصيانة ومراجعة وصلات الكهرباء، ومراجعة كل الأعمال التأمينية بالمراكز.

وأكد "الصبروط"، خلال الاجتماع، على ضرورة تنفيذ التعليمات الواردة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتأكيد على كل الأعمال التأمينية بمراكز الشباب لاسيما خلال فصل الشتاء استعدادا لموسم الأمطار وتضم اللجنة المشكلة المختصين بالإدارة الهندسية، خدمة المواطنين، الإدارة الاستراتيجية ومديري الإدارات الفرعية.



خلال الجولة بمراكز الشباب



متابعة فعاليات دوري مراكز الشباب بالقليوبية