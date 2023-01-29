تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة ل موانئ البحر الأحمر ، أن إجمالي السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم خلالها تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و653 شاحنة و 57 سيارة.

و شملت حركة الواردات 4 آلاف طن بضائع، 289 شاحنة و 28 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 9 آلاف طن بضائع، 364 شاحنة و 29 سيارات .

وأكد بيان الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا البحري غادرت من علي رصيفه السفينتين دليلة و الحرية2، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل، وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس .

كما تم تداول 1100 طن بضائع عامة ومتنوعة 125 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة ايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1020 راكب بموانيها.