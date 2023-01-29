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تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأحد، 29 يناير 2023 02:58 م
تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن إجمالي  السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة،  وتم خلالها تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و653 شاحنة و 57 سيارة.
 
و شملت حركة الواردات 4 آلاف طن بضائع، 289 شاحنة و 28 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 9 آلاف طن بضائع، 364 شاحنة و 29 سيارات . 
 
وأكد بيان الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا البحري غادرت من علي رصيفه السفينتين دليلة و الحرية2، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل، وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس .
 
كما تم تداول 1100 طن بضائع عامة ومتنوعة 125 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج  فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة ايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1020 راكب بموانيها.

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