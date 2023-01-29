تحرير 38 محضرا وإعدام 40 كيلو جراما ولترا من الأغذية والزيوت خلال حملة بأسوان

وأكدت الدكتورة غادة أبوزيد نائبة المحافظ، أن الحملة التي فاجأت المنشآت التجارية من سوبر ماركت ومطاعم ومقاهى وكافتيريات ومقلة ، بالإضافة إلى محلات الفسيخ والعطارة قامت بتحرير 38 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار مع البيع بسعر أعلى من السعر المعلن ، وكذلك عدم إصدار فواتير مع عدم حمل شهادات صحية ونظافة ، فضلاً عن إعدام 20 كجم من الأغذية المنتهية الصالحية ، بجانب 20 لتر زيوت للتغير في خواصها الطبيعية.

وناشدت محافظة أسوان، المواطنين الشرفاء بسرعة الإبلاغ عن أي مخالفات لإحتكار وتخزين ورفع أسعار السلع الإستراتيجية والغذائية عن المعلن عنه لإتخاذ الإجراءات الرادعة لكل من تسول له نفسه بالتلاعب بقوت الشعب من خلال الخط الساخن رقم 114 على غرفة عمليات المحافظة ، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943 ، و01278655167 ، و01091565955 .