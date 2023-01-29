تجنب الحميات الغذائية القاسية.. 5 أنظمة غذائية آمنة لفقدان الوزن

كتبت إيناس البنا

تتعدد أنواع الحميات الغذائية بصورة كبيرة كل فترة، ولكن غالبية "أفضل الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن" هي في الأساس أنظمة غذائية قاسية، فغالبًا ما تقيدك هذه الأنظمة الغذائية بعدد محدد من السعرات الحرارية، ما يؤدي إلى فقدان الوزن بطريقة غير صحية.

يؤدي اتباع نظام غذائي متعطل إلى فقدان الوزن الذي غالبًا ما يكون مؤقتًا وغير مستدام، علاوة على ذلك، يتسبب النظام الغذائي القاسي في نقص التغذية والإمساك ويمكن أن يؤدي أحيانًا إلى اضطراب الأكل.

لذا.. إذا مللت من اتباع نظام غذائي مقيد للسعرات الحرارية وتبحث عن طريقة صحية لفقدان الوزن، فإليك 5 أنظمة غذائية يمكنك تجربتها بأمان وفقا لموقع " . OnlyMyHealth

1 اتباع نظام غذائي مرن

إذا سئمت من تناول السلطات ونفس الأطعمة كل يوم، فحاول اتباع نظام غذائي مرن ،فهو أحدث نظام غذائي ، يسمح لك بتناول الأطعمة المفضلة لديك معظم الوقت مع مساعدتك أيضًا على إنقاص الوزن.

الفكرة ورائه هي أنه يمكنك تناول المعكرونة على الإفطار والبيتزا على الغداء والبطاطس المقلية على العشاء طالما أنها تتناسب مع وحدات الماكرو الخاصة بك، يجب عليك حساب وحدات الماكرو الخاصة بك ومعرفة ما إذا كان يمكنك احتواء وجبة الغش، وفقًا للنظام الغذائي.

بشكل أساسي، يجب أن تكون وجبة الغش وجبة غش صحية تناسب وحدات الماكرو الخاصة بك مع توفير بعض العناصر الغذائية الأساسية أيضًا. تذكر أنه لا يجب أن تبذل قصارى جهدك في هذا النظام الغذائي ؛ بدلاً من ذلك ، حاول أن تأكل بشكل صحي 80٪ من الوقت وتغش فقط عند الضرورة.

2 حمية نباتية

زادت شعبية النظام الغذائي النباتي في السنوات الأخيرة بسبب فوائده الصحية المزعومة، يجب أن يكون النظام الغذائي النباتي هو الخيار الأول لأي شخص يتطلع إلى إنقاص الوزن لأنه عند اتباع نظام غذائي نباتي ، يتم التخلص تلقائيًا من الأطعمة عالية السعرات الحرارية من نظامك الغذائي. علاوة على ذلك ، عندما تصبح نباتيًا ، يحصل جسمك على استراحة من الأطعمة التي اعتدت عليها. بالإضافة إلى ذلك ، ضع في اعتبارك مستوى التعافي ؛ إذا كنت تتألم بشكل متكرر، فقم بزيادة تناول السعرات الحرارية ؛ خلاف ذلك ، تناول الطعام حول الصيانة.

3 حمية داش

يركز النظام الغذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم (DASH) على المنتجات الطازجة والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدسم بالإضافة إلى الحد من الكوليسترول والدهون المشبعة، قد يؤدي هذا النظام الغذائي إلى تحسين صحتك، وإذا قمت بالحد من تناول السعرات الحرارية مع الالتزام بتوصيات DASH الصحية للقلب، فقد تخفض ضغط الدم وتفقد الوزن.

4 ـ الصوم المتقطع

الصوم المتقطع أسلوب حياة وليس حمية، يُنصح بالصيام لمدة 16 ساعة وتناول الطعام فقط خلال نافذة الثماني ساعات، يعتمد الصوم المتقطع على فكرة أنه عندما تصوم، يستمد جسمك الطاقة من الدهون المخزنة، مما يساعد في حرق الدهون العنيدة، علاوة على ذلك ، يجب أن تأكل نظيفًا خلال فترة الثماني ساعات ، والحفاظ على نقص السعرات الحرارية مع الصوم المتقطع يمكن أن يصنع المعجزات بالنسبة لك.

5 حمية متعرجة

ضع في اعتبارك رسمًا بيانيًا متعرجًا لفهم هذا النظام الغذائي المتعرج. يرتفع الرسم البياني لأعلى ثم لأسفل ثم يعود لأعلى. وبالمثل، عند اتباع النظام الغذائي المتعرج ، يكون لديك بضعة أيام ذات سعرات حرارية عالية ، ويوم واحد متوسط ​​السعرات الحرارية، ويومان منخفضان السعرات الحرارية. على سبيل المثال ، تستهلك 2000 سعرة حرارية في أول يومين من الأسبوع، و1600 سعرة حرارية في اليومين التاليين ، و 1200 سعرة حرارية في عطلات نهاية الأسبوع. لا يشتمل النظام الغذائي على أطعمة محددة ، ولكنه يدور حول مفهوم التلاعب بالسعرات الحرارية. يُعد النظام الغذائي المتعرج مثاليًا للأشخاص الذين وصلوا إلى مرحلة استقرار الوزن وظلوا عالقين على نفس الوزن على الميزان.