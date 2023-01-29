برلمانى جزائرى لـ"اليوم السابع": علاقة مصر والجزائر أولوية مشتركة للبلدين

رسالة الجزائر - بيشوى رمزى

قال البرلماني الجزائرى مسعود قصرى إن العلاقة بين مصر والجزائر تمثل أولوية مشتركة للبلدين في ظل العديد من المشتركات التي تجمع بينهما، سواء فيما يتعلق بالبعد القارى، بحكم انتمائهما لإفريقيا، أو من جانب الهوية، في ضوء هويتهما العربية، أو من ناحية عمقهما الاسلامي، وهو ما يضفي الكثير من الزخم على العلاقة بين الدولتين.

واستشهد قصري، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، بالحرص المتبادل من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الجزائرى عبد المجيد تبون، على استهلال حقبتيهما بزيارة الاخر، في انعكاس صريح للاهمية الكبيرة التي تحظى بها العلاقة بين البلدين.

واعتبر النائب الجزائرى، على هامش اجتماع اتحاد مجالس منظمة التعاون الاسلامي الذي تستضيفه الجزائر العاصمة اليوم الأحد، أن الحدث يمثل أهمية كبيرة في ظل الحاجة الملحة لتحقيق أكبر قدر من التكامل الاقتصادي لمواجهة الازمات الراهنة.

وأوضح ان المؤتمر المنعقد اليوم يأتي بعد نجاح كبير تحقق خلال القمة العربية التي عقدت في نوفمبر الماضي، حيث اعتمدت الجزائر نهجا قائما على "لم الشمل"، وهو ما يمكن توسيعه على نطاق أكبر، لتحقيق المصالح المشتركة.