انطلاق التصفيات قبل النهائية فى مسابقة التهجى بالإسكندرية اليوم

الإسكندرية أسماء على بدر

تنطلق اليوم الاحد مسابقة " نحلة التهجى " التى دشنها قطاع المعاهد الازهرية بالازهر الشريف وتقام بالمنطقة الأزهرية بالاسكندرية بمشاركة 4 محافظات وهما الاسكندرية والبحيرة والغربية ومرسى مطروح فى التصفيات قبل النهائية .

وكان قد التقى ممثلى قطاع المعاهد الأزهرية اليوم السبت بالمنطقة الأزهرية بالإسكندرية ، بلجنة تحكيم مسابقة نحلة التهجي؛ للتأكيد على التعليمات وضوابط التحكيم بالمسابقة التى تبدأ غدا الاحد بمشاركة المعاهد الأزهرية والتصفيات النهائية بين محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة والغربية .

وناقش اللقاء الضوابط التى تم وضعها من قطاع المعاهد الأزهرية فى الأزهر الشريف واستقبال المتسابقين وأولياء الأمور والطلاب وذلك تحت رعاية رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية الشيخ خميس محمد وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب وإشراف موجه عام اللغة الإنجليزية ومنسق عام مسابقة.

وتنطلق مسابقة نحلة التهجي بالمنطقة فى الثامنة صباحًا التصفيات قبل النهائية لمسابقة نحلة التهجي؛ حيث تم اختيار منطقة الإسكندرية الأزهرية مركزًا لتصفيات 4 محافظات وهم: الغربية، والبحيرة، ومطروح بالإضافة إلى الإسكندرية.

وأكدت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية انه بناءً على التعليمات الواردة بهذا الشأن يكون الحضور داخل القاعة للطلاب المتسابقين ومنسقي المحافظات الأربعة ولجنة التحكيم المشكلة من قطاع المعاهد الأزهرية وتتضمن: معلمو اللغة الإنجليزية من خارج المناطق الأربعة المتسابقة، كما يسمح لولى أمر واحد لكل طالب داخل اللجنة؛ وذلك حفاظًا على انضباط سير العمل داخل اللجنة وتحقيقًا لمبدأ الشفافية.