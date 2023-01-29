اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 يناير 2023 09:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق التصفيات قبل النهائية فى مسابقة التهجى بالإسكندرية اليوم

الأحد، 29 يناير 2023 09:00 ص
انطلاق التصفيات قبل النهائية فى مسابقة التهجى بالإسكندرية اليوم الأزهر الشريف - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنطلق اليوم الاحد مسابقة " نحلة التهجى " التى دشنها قطاع المعاهد الازهرية بالازهر الشريف وتقام بالمنطقة الأزهرية بالاسكندرية بمشاركة 4 محافظات وهما الاسكندرية والبحيرة والغربية ومرسى مطروح فى التصفيات قبل النهائية .
 
وكان قد التقى ممثلى قطاع المعاهد الأزهرية اليوم السبت بالمنطقة الأزهرية بالإسكندرية ، بلجنة تحكيم مسابقة نحلة التهجي؛ للتأكيد على التعليمات وضوابط التحكيم بالمسابقة التى تبدأ غدا الاحد بمشاركة المعاهد الأزهرية والتصفيات النهائية بين محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة والغربية .
 
وناقش اللقاء الضوابط التى تم وضعها من قطاع المعاهد الأزهرية فى الأزهر الشريف واستقبال المتسابقين وأولياء الأمور والطلاب وذلك تحت رعاية  رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية الشيخ خميس محمد وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب وإشراف موجه عام اللغة الإنجليزية ومنسق عام مسابقة.
 
وتنطلق مسابقة نحلة التهجي بالمنطقة  فى الثامنة صباحًا التصفيات قبل النهائية لمسابقة نحلة التهجي؛ حيث تم اختيار منطقة الإسكندرية الأزهرية مركزًا لتصفيات 4 محافظات وهم: الغربية، والبحيرة، ومطروح بالإضافة إلى الإسكندرية.
 
وأكدت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية انه بناءً على التعليمات الواردة بهذا الشأن يكون الحضور داخل القاعة للطلاب المتسابقين ومنسقي المحافظات الأربعة ولجنة  التحكيم المشكلة من قطاع المعاهد الأزهرية وتتضمن: معلمو اللغة الإنجليزية من خارج المناطق الأربعة المتسابقة، كما يسمح لولى أمر واحد لكل طالب داخل اللجنة؛ وذلك حفاظًا على انضباط سير العمل داخل اللجنة وتحقيقًا لمبدأ الشفافية.
 

الاسكندرية

اخبار المحافظات

ازهر الاسكندرية

مسابقه نحله التهجى



الموضوعات المتعلقة

بدء تصفيات مسابقة "التهجى" للغة الإنجليزية بالمعاهد الأزهرية بالشرقية

الخميس، 08 ديسمبر 2022 04:07 م

الأقصر الأزهرية تشهد انطلاق تصفيات مسابقة نحلة التهجي القومية بالإنجليزية

السبت، 28 يناير 2023 02:39 م

مدير عام الجامع الأزهر فى زيارة للمنطقة الأزهرية بالإسكندرية

الأحد، 22 يناير 2023 10:30 م

ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بمنطقة الأقصر الأزهرية وبدء أعمال التصحيح

السبت، 21 يناير 2023 02:40 م

الاثنين بدء التصحيح.. ختام امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بالشرقية

السبت، 21 يناير 2023 01:43 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة