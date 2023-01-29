المشدد 15 سنة لمتهم بقتل شخص بسبب خلافات سابقة فى سوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم

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تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز المراغة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه أثر إصابته بطعنات، وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بيتهما، وفى يوم الحادث حدثت بين المتهم والمجنى عليه مشادة كلامية فقام المتهم بطعنه بسكين حتى سقط على الأرض وفارق الحياة.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت، وبإجماع الآراء بإعدام المتهم "ا.م.ر" 49 سنة عامل شنقاً، كما عاقبت نجله المتهم "ن.ا.م" طالب بالسجن المشدد 10 سنوات بعد اتهامها بقتل المجنى عليهم "ا.ف.م" ونجليه "ط.ا" و"م.ع" بأن أطلقا عليهم النار من أسلحة آلية بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليهم بعد إصابتهم بطلقات نارية وتم نقلهم إلى المستشفى جثث هامدة، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب حدوث مشاجرة بينهما بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية فقاما بإطلاق النار عليهم من بنادق آلية كانت بحوزتهما مما أسفر عن مقتل المجنى عليهم، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتها إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.