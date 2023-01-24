المؤبد لـ 3 عاطلين بتهمة قتل شاب وإصابه ربة منزل فى مشاجرة بالمرج

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، ب السجن المؤبد على 3 عاطلين، وذلك بتهمة قتل شاب وإصابه ربة منزل وحيازة أسلحة نارية خلال مشاجرة في المرج.

البداية كانت بتلقى ضباط قسم مباحث شرطة المرج بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل وإصابة ربة منزل، تم إسعافها، وبالانتقال لمحل الواقعة وعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى هوية المتهمين.

وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط الجناة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، وأرشدوا عن السلاح المستخدم في الواقعة، واعترفوا بقتل المجني عليه وإصابة ربة منزل.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى قضت عليهم بالسجن المؤبد.