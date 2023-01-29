الكشف على 274 ألف مواطن خلال مبادرة مواجهة الأمراض المزمنة فى البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الجهود لتنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، وأضافت أنه تم تفعيل المبادرة الرئاسية لمواجهة الأمراض المزمنة، خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات، والقوافل الطبية والتي تم تجهيزها لاستقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم، وصرف العلاج بالمجان.
وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أنه تم فحص 274 ألف شخص بنطاق المحافظة بهدف الإكتشاف المبكر والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة مثل مرض السكرى، وارتفاع ضغط الدم والسمنة، بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي.
وشددت نائب محافظ البحيرة على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية، لتنفيذ المبادرة وتحديد أماكن العمل بالنسبة للأماكن الثابتة والعيادات المتنقلة، وتوفير القوى البشرية اللازمة للمبادرة وتدريب فنيين الإحصاء علي إدخال البيانات بالبرنامج.
من جانبه أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أنه تم الكشف على 274288 مواطن من المستهدفين بمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوي.
وأضاف أن المبادرة الرئاسية تضمنت الكشف على ( 95546 من مرضى الضغط - 56507 من مرضى السكر - 234209 كشف الكلى - 77913 كشف دهون فى الدم - 78248 كشف سكر تراكمى - 188824 اجمالى تم التشخيص كمرضى كلى - 6098 اجمالى تم التشخيص كمرضى دهون فى الدم - 22854 اجمالى تم التشخيص كمرضى سكر فى الدم).
كما أشار الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة، أن المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس السيسى حققت نجاحاً غير مسبوق في تنفيذ خطة الدولة نحو القضاء على مسببات الأمراض وليس علاجها فقط ، وساهمت في تكوين قاعدة بيانات ، تتيح اتخاذ قرارات تعود بالنفع على الصحة العامة للمواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة