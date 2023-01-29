الكشف على 274 ألف مواطن خلال مبادرة مواجهة الأمراض المزمنة فى البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، تكثيف الجهود لتنفيذ المبادرات الرئاسية، ومنها مبادرة علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، وأضافت أنه تم تفعيل المبادرة الرئاسية لمواجهة الأمراض المزمنة، خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات، والقوافل الطبية والتي تم تجهيزها لاستقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم، وصرف العلاج بالمجان.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، أنه تم فحص 274 ألف شخص بنطاق المحافظة بهدف الإكتشاف المبكر والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة مثل مرض السكرى، وارتفاع ضغط الدم والسمنة، بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي.

وشددت نائب محافظ البحيرة على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية، لتنفيذ المبادرة وتحديد أماكن العمل بالنسبة للأماكن الثابتة والعيادات المتنقلة، وتوفير القوى البشرية اللازمة للمبادرة وتدريب فنيين الإحصاء علي إدخال البيانات بالبرنامج.