القوات الروسية تطلق صاروخ إس-300 على كونستانتينوفكا فى دونيتسك

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قالت الشرطة الأوكرانية السبت أن الجيش الروسي قصف مدينة كوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك بصاروخ إس -300.

وأوردت الشرطة عبر صفحتها على فيسبوك أنه وفقا لبيانات أولية، استهدفت القوات الروسية حيا سكنيا بصاروخ اس 300"، وفقا لوكالة يوكرينفورم الأوكرانية.

وأسفر الهجوم عن مقتل رجلين يبلغان من العمر 33 و 36 عاما وامرأة نازحة تبلغ من العمر 70 عاما من باخموت ويجري تحديد عدد الجرحى.

ويعمل في الموقع فريق تحقيق وخبراء متفجرات ومسعفون.

وفي وقت مبكر من اليوم شنت القوات الروسية هجوما على حي سكني في مدينة كوستيانتينيفكا أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب ستة آخرين في الهجوم.

وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة الأوكرانية، أن أكثر من 400 جثة من التي تم العثور عليها في مدينة خاركيف والمناطق المحيطة بها بعد استعادة السيطرة عليها مازالت مجهولة الهوية ولم يتم التعرف على أسماء الضحايا.

وأشارت الشرطة في بيان -نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- إلى أن المحققين والضباط وخبراء الطب الشرعي الأوكرانيين مازالوا مستمرين في العمل يوميا على تحديد هوية الضحايا في المناطق التي تم استعادتها من القوات الروسية، وذلك في ظل الأحوال الجوية غير المواتية.

وأضاف البيان أنه حتى الآن تم تحديد هوية 199 ضحية منذ بداية عمل خبراء الطب الشرعي على الأرض في منطقة خاركيف، لافتا إلى أن الضحايا تم العثور عليهم في مقابر جماعية وفي الشوارع والطرق والمنازل.

وعلى صعيد آخر، يعتقد وزير الأمن القومي ومجلس الدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف أن الهجوم الثاني للجيش الروسي قد يبدأ بحلول 24 فبراير في منطقتي دونيتسك ولوجانسك.

وقال دانيلوف في مقابلة إذاعية -وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس يوكرين الأوكرانية اليوم- "إنهم الآن يستعدون لأقصى قدر، وأنه بحلول الذكرى السنوية يجب أن يكون لديهم بعض الإنجازات ليس هناك سر بأنهم يستعدون لموجة جديدة من الهجمات بحلول 24 فبراير".

وأوضح أن مجلس الأمن القومي والدفاع والقوات المسلحة الأوكرانية لديهم علم بالمجالات التي يريد الجيش الروسي تكرار المناورة الهجومية فيها.

وقال: "لدى الجيش الروسي مهمة تتعلق بمنطقي دونيتسك ولوجانسك حتى يصلوا تمامًا إلى حدودهم"..وبالإضافة إلى ذلك، أشار دانيلوف إلى أن القوات الروسية قامت بعمليات استطلاع للقدرات الدفاعية للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه زابوروجيا لمدة أسبوع الآن.