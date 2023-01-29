الرقابة الإدارية تستعرض غدا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

كتب محمد أبو ضيف

تحت شعار "شارك.. حاور.. تفاعل" تنظم هيئة الرقابة الإدارية لقاءات جماهيرية مع رواد معرض القاهرة الدولى للكتاب على هامش مشاركتها فى فعاليات الدورة الـ45 للمعرض، تستضيف قاعة صلاح جاهين بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأثنين الموافق 30 يناير 2023 ندوة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٢٣ - ٢٠٣٠ "

تناقش الندوة التى تديرها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، أهداف النسخة الثالثة من الاستراتيجية التى أطلقت خلال احتفالات اليوم العالمى لمكافحة الفساد، بالإضافة لشرح تطور آليات الوقاية من الفساد والرؤية الاستراتيجية التى تحقق أهداف الدولة فى هذا الملف بحضور عدد من الخبراء المعنيين.

ويمثل اللقاء الجماهيرى المفتوح بين هيئة الرقابة الإدارية وزوار معرض القاهرة الدولى للكتاب تأكيداً على التزام الدولة ومؤسساتها بالشفافية التامة فى عرض ما تحقق من اهداف الإستراتيجية شاملة أفضل الممارسات الناجحة وكذلك تحديات التنفيذ تفعيلا لمبادئ الحوكمة.