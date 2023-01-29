الداخلية تضبط 1367 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة ل شرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1367 قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت 2,510 طن أرز أبيض "عينى".

وتمكنت قوات الأمن من ضبط 15 قضية بيع بأزيد "أرز أبيض" بمضبوطات بلغت 2,981 طن أرز أبيض "عينى"، و45 قضية عدم توريد أرز شعير بمضبوطات بلغت 144,264 طن أرز شعير "مستندى"، وضبط قضية بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت 1 طن أعلاف حيوانية "عينى"، وضبط 4 قضايا غش أعلاف غير صالحة للإستخدام "مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت 3,080 طن أعلاف حيوانية "عينى"، وضبط قضية فى مجال حجب سلع غذائية بمضبوطات بلغت 20,250 طن دقيق أبيض "عينى" – 650 كيلو جرام "مكرونة".

كما تم ضبط 539 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء بمضبوطات بلغت (2 طن دقيق أبيض "عينى" – 556 كيلو جرام "مكرونة – زيت طعام – لحوم" – 1 طن "منظفات صناعية" - 240 عبوة "منظفات صناعية" - 10 طن أسمنت – 2565 عبوة سجائر)، وضبط (470) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (9 قضايا دقيق بلدى مدعم "مستندى ، عينى" – 176 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 213 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 72 قضية متنوعة أخرى)، بمضبوطات بلغت (81,950 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" - 500 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم "عينى").

وضبط 12 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (84600 لتر مواد بترولية "عينى") بحجم مضبوطات بلغت إجمالى (255,661 طن مستندى – عينى") أبرزها (81,950 طن دقيق بلدى "مستندى" – 500 كيلو جرام دقيق بلدى "عينى" - 22,250 طن دقيق أبيض "عينى" - 5,491 طن أرز أبيض "عينى " - 144,264 طن أرز شعير "مستندى" - 1,206 طن "مكرونة – زيت طعام - لحوم" – 240 عبوة منظفات صناعية – 2565 عبوة سجائر - 84600 لتر مواد بترولية "عينى" – 1 طن منظفات صناعية - 4,080 طن أعلاف حيوانية "عينى" - 10 طن أسمنت)

ونجحت جهود الأمن في ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بشمال سيناء، لتصرفه فى كمية قدرها (62,4 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى") قام المذكور ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر، وضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص - بمحافظة الجيزة، وبحوزته كمية قدرها (20,25 طن دقيق أبيض "عينى" – 650 كيلو جرام "سكر حر") قام المتهم بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة مواد البناء - بمحافظة المنوفية، وبحوزته كمية قدرها 10 طن أسمنت "عينى" بدون مستندات وعدم إعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر الرسمى.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط 45 قضية بنطاق محافظات "الدقهلية – دمياط – الشرقية" بمضبوطات بلغت (144,264 طن أرز شعير "مستندى").

كما إضطلعت الإدارة بالإشتراك مع مديرية أمن "الشرقية" بحملة نوعية على محطات تموين السيارات لتجميعهم مواد بترولية للإتجار بها بالسوق السوداء حيث أسفرت الجهود عن ضبط2 قضايا بمضبوطات بلغت (84500 لتر مواد بترولية "عينى").

وتمكنت الإدارة العامة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى – الأمن العام" من ضبط 5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" ضمن أحد التشكيلات العصابية المتخصصة فى سرقة المواد البترولية بمنطقة الصحراء الغربية بأسلوب ثقب أنابيب خطوط البترول وبحوزتهم كمية قدرها ( 6,900 طن "خليط بترول خام ومواد أخرى"، 400 لتر "سولار" من متحصلات جرائمهم ، وكذا سيارتين نقل "محددتين" إحداهما فنطاس المستخدمتان فى إرتكاب جرائمهم – هاتف محمول يستخدم فى تحديد أماكن خطوط البترول – جهاز يستخدم فى ثقب أنابيب البترول).

وضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقليوبية بحوزته كمية قدرها 4,17 طن أسماك مجمدة مستوردة بدون مستندات، بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقليوبية بحوزته كمية قدرها 3,41 طن أسماك مجمدة مستوردة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأسلاك الكهربائية بالقليوبية وبحوزته كمية قدرها (3,500 طن "حبيبات بلاستيكية – نحاس خام" بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج، 50000 متر أسلاك كهربائية مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة للعلامة التجارية منتج نهائى، 3000 قطعة ملصق مدون عليها ذات البيانات تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر"عن ضبط 33 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت 4702 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع.