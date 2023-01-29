الداخلية تضبط عصابة تسرق كابلات التليفونات الأرضية بمنطقة السلام

محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة، لاتهامهم بسرقة كابلات خاصة بخطوط التليفونات الأرضية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية تمكنوا من ضبط (عدد 6 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القليوبية)، حال فتحهم إحدى الكبائن الأرضية والمخصصة لكابلات خطوط التليفونات الأرضية وقطع أسلاك التليفونات مرتدين الزى الخاص بعمال الشركة المتخصصة، وبحوزتهم (كابل - سيارة نقل "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهم - مجموعة من الأدوات التى تستخدم فى ممارسة نشاطهم الإجرامى - عدد 2 سلاح أبيض "مطواة").

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات باستخدام الأدوات والسيارة المضبوطين، وارتدائهم الملابس الخاصة بالشركة وحيازتهم للأدوات المضبوطة بقصد إنتحال صفة عمال بالشركة المسئولة للحيلولة دون ضبطهم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.