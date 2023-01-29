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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، الاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين وقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين.

وحملت الخارجية اللبنانية - في بيان لها اليوم - إسرائيل المسئولية الكاملة عن التصعيد الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة ومناطق السلطة الفلسطينية وقطاع غزة، وكذلك تكرار انتهاك حرمة الحرم القدسي الشريف. وحيّت الوزارة إصرار الفلسطينيين على الدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، بالوسائل المتاحة، مشيرة إلى أن تدهور الأوضاع هو نتيجة طبيعية لنجاح إسرائيل في القضاء على حل الدولتين وتراجع الاهتمام الدولي بقضيتهم والسياسات العدوانية والعنصرية الإسرائيلية.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد، إن الأولوية الملحة للتوترات الأخيرة بين فلسطين وإسرائيل هي بذل كل شيء ممكن لتهدئة الوضع ودعوة جميع الأطراف المعنية، وإسرائيل على وجه الخصوص، إلى إظهار الهدوء وضبط النفس لمنع الوضع من التصاعد والخروج عن نطاق السيطرة .

وأضاف المتحدث في تصريح ، وفقا لوكالة الأنباء الصينية أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يتكرر بشكل أساسي لأن حل الدولتين لم يتم تنفيذه وأن الشعب الفلسطيني، منذ فترة طويلة، محروم من تطلعاته المشروعة في إقامة دولة مستقلة، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يحتاج إلى التصرف بإحساس أقوى بالإلحاح وتهيئة الظروف لاستئناف المحادثات بين فلسطين وإسرائيل"، مؤكدا أن الصين ستواصل العمل الجاد من أجل تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن بلاده تدين بشدة جميع الهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين ونعارض الاستخدام المفرط للقوة، معربا عن الحزن العميق لسقوط ضحايا مدنيين بسبب الصراعات بين فلسطين إسرائيل، موضحا أن الصين تتابع عن كثب التصعيد الأخير للتوترات.