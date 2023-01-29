اليوم السابع
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الجيزة: تركيب بلاط إنترلوك لـ47 شارعا فى كرداسة

الأحد، 29 يناير 2023 02:21 م
الجيزة: تركيب بلاط إنترلوك لـ47 شارعا فى كرداسة جانب من الجولة
كتبت - مرام محمد

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أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة ميدانية بمدينة كرداسة؛ لتفقد المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها للوقوف على نسب التنفيذ وتسريع وتيرة العمل للوصول إلى أعلى معدلات الإنجاز ونهو الأعمال في التوقيتات المقررة، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وتفقد نائب المحافظ، مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف، والتي تشمل تركيب بلاط الإنترلوك لعدد 47 شارع بمتفرعات شارع الشيخ الجديد وشارع السوق الجديد وشارع جمال عبد الناصر.
 
كما تفقد نائب المحافظ، أعمال الرصف بشارع السوق الجديد بداية من مجمع المدارس حتى شارع باتا وأعمال الرصف بشارع داير الناحية بداية من الموقف القديم حتى عملية المياة بمدينة كرداسة، موجها بسرعة نهو الأعمال طبقا للمواصفات القياسية في تنفيذ جميع الأعمال.
 
وتابع النائب، أعمال النظافة ورفع الإشغالات بنطاق المدينة، كما التقى بعدد كبير من أهالي المدينة للاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم والعمل على حلها بشكل سريع.
 
جدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تفقد اليوم، أعمال إنشاء الساحات أسفل محور الفريق كمال عامر بنطاق أحياء بولاق الدكرور والعجوزة، موجها بضرورة أن تنفذ الأعمال على أكمل وجه والاهتمام بالشكل الجمالى والحضارى إلى جانب رفع نواتج الأعمال من رتش ومخلفات وتحسين كفاءة النظافة والقضاء على أى مظاهر للإشغالات والتعديات على الطريق العام.
 
وشملت جولة المحافظ تفقد موقف السرفيس الحضارى الجديد بمنطقة أرض اللواء والمقام لاستيعاب 300 سيارة سرفيس ليساهم بشكل كبير فى القضاء على المواقف العشوائية التى تعانى منها المنطقة، بالإضافة إلى متابعة أعمال صيانة السلم الكهربائى لكوبرى المشاة بأرض اللواء الجارى تنفيذها فى إطار الخطة الموضوعة لرفع كفاءة الكوبرى للتسهيل على المواطنين خاصة كبار السن فى التنقل.
 
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محافظ الجيزة

الجيزة

كرداسة

ابراهيم الشهابى



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