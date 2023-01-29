اليوم السابع
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الأحد، 29 يناير 2023 07:10 م
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التحقيقات: لصا محتويات الشقق السكنية فى القاهرة نفذا 3 جرائم سابقة

الأحد، 29 يناير 2023 07:00 م
التحقيقات: لصا محتويات الشقق السكنية فى القاهرة نفذا 3 جرائم سابقة مديريه امن القاهره - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين بسرقة الشقق بالقاهرة، أقرا بارتكاب 3  جرائم سرقة سابقة بأسلوب التسلق. 
 
كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ووجهت لهما تهمة السرقة.
 
تلقت أجهزة الأمن بلاغا من صاحب محل مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل الشقة محل سكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين- مقيمان بدائرة القسم "لهما معلومات جنائية").
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق والدخول من الشباك"، وأقرا بإنفاقهما جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وأقر أحدهما بتسليمه باقى المبلغ المالى لـ(زوج والدته - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) تم ضبطه وبحوزته المبلغ المالى، وأقر بعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المجنى عليه، اتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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