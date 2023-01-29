البرهان وديبى يعقدان قمة ثنائية بالعاصمة التشادية إنجامينا

وقال إعلام مجلس السيادة بالسودان في بيان اليوم الأحد، إن القمة الثنائية تطرقت لمسيرة العلاقات الأزلية والتاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

وتناولت القمة آفاق التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره بما يخدم مصالح الشعبين السوداني والتشادي، إلى جانب قضايا الحدود المشتركة بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الإقليمية والدولية.

وأعرب رئيس الفترة الانتقالية بجمهورية تشاد عن تقديره لرئيس مجلس السيادة بالسودان على تلبيته للدعوة لزيارة تشاد، مشيرا إلى العلاقات الوطيدة التي تربط إنجمينا بالخرطوم.