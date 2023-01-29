اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 يناير 2023 03:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

البرهان وديبى يعقدان قمة ثنائية بالعاصمة التشادية إنجامينا

الأحد، 29 يناير 2023 02:53 م
البرهان وديبى يعقدان قمة ثنائية بالعاصمة التشادية إنجامينا الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحث رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الفترة الانتقالية بجمهورية تشاد الفريق محمد إدريس ديبي اليوم بالعاصمة التشادية إنجامينا، لتعزيز علاقات التعاون بين الدولتين وقضايا الحدود المشتركة.

وقال إعلام مجلس السيادة بالسودان في بيان اليوم الأحد، إن القمة الثنائية تطرقت لمسيرة العلاقات الأزلية والتاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين. 

وتناولت القمة آفاق التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره بما يخدم مصالح الشعبين السوداني والتشادي، إلى جانب قضايا الحدود المشتركة بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الإقليمية والدولية.

وأعرب رئيس الفترة الانتقالية بجمهورية تشاد عن تقديره لرئيس مجلس السيادة بالسودان على تلبيته للدعوة لزيارة تشاد، مشيرا إلى العلاقات الوطيدة التي تربط إنجمينا بالخرطوم. 

 


السودان

إنجامينا

تشاد

مجلس السيادة بالسودان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة