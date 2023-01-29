الإمام الأكبر يفتتح معهدا أزهريا لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بمدينة نصر

كتب لؤى على

افتتح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، معهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بالحى السادس بمدينة نصر، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من كبار القيادات بالأزهر الشريف.

واستعرضت الدكتورة نهلة الصعيدى لفضيلته بعض المعلومات التى تتعلق بالهدف من إنشاء المعهد، واستراتيجية التدريس فيه، موضحة أن المعهد يقع على مساحة 1000 متر مربع تقريبا، ويشتمل على 4 أدوار، حيث يتكون من 17 فصلاً دراسيًا بطاقة استيعابية 360 تضم طالبًا، ومجموعة من المكاتب الإدارية وقاعات الاجتماعات، ومسجد ومكتبة ومعمل للكمبيوتر ومدرج وقاعة للندوات.

وأعرب شيح الأزهر عن تقديره لجهود مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، المبذولة فى متابعة إنشاء المعهد وتصميمه وتزويده بأحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة المستخدمة فى مجالات التعليم، ودعم الطلاب الوافدين والأجانب، وتلبية احتياجاتهم وتعزيز قدراتهم التعليمية والثقافية ضمن خطة المركز الإستراتيجية، والتى تستهدف التوسع فى معاهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

يذكر أن هذا المعهد يأتى استكمالًا لدور الأزهر الشريف فى نشر وتعليم اللغة العربية للطلاب الوافدين، ولكل من يرغب فى تعلمها من غير الناطقين بها، كجزء أصيل من رسالة الأزهر الشريف العالمية القائمة على حفظ الدين واللغة، ويعمل المعهد الجديد تحت إشراف مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف.