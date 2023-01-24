اليوم السابع
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أكرم القصاص
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شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسى ووزارة الداخلية والشعب المصرى بعيدى الشرطة وثورة يناير

الثلاثاء، 24 يناير 2023 09:51 ص
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسى ووزارة الداخلية والشعب المصرى بعيدى الشرطة وثورة يناير فضيلةُ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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تقدم فضيلةُ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووزارة الداخلية: قيادةً وضباطًا وأفرادًا، وجموع الشعب ‏المصري، بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

وأعربُ الأزهر الشريف عن اعتزازه وتقديره لما قدَّمه رجال الشرطة البواسل في ملحمة الإسماعيلية من تضحياتٍ غالية وبذلوا أرواحَهم في سبيل حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن الوطن، فسطَّروا بذلك صفحة من صفحات الشرف والفخر في التاريخ المصري، لتظل هذه الذكرى تاريخًا تتجدد معه عزيمة المصريين كل عام من أجل العمل والبناء والعطاء للوطن.

كما هنأ الأزهرُ الشريف  الرئيس وجموع المصريين بذكرى ثورة 25 يناير المجيدة، التي كتبت فصلًا جديدًا في تاريخ النضال المصري والسعي نحو النهوض بالوطن، سائلًا المولى -عز وجل- أن يوفق رئيسنا إلى مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وأن يهيئ لمصرنا كل أسباب الرخاء والاستقرار، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.


شيخ الازهر

عيد الشرطة

ثورة 25 يناير

الازهر الشريف

الاسماعيلية



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