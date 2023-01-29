استمرار فعاليات مراكز التوحد وتدريب عضوات المشروع القومي لرياضة المرأة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، استمرار فعاليات تدريب أطفال التوحد بمركزي شباب ديرب نجم وناصر بالزقازيق وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وتحت شعار ( نتوحد من أجلهم ) ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة بالإهتمام بأطفال التوحد والحرص على دمجهم مع المجتمع سواء فى المدرسة أو المنزل ومساعدتهم فى تعلم طرق التعامل مع الاخرين بهدف تشجعيهم على ممارسة الرياضة واعتبارها أسلوب حياه وكذلك تنمية المواهب الرياضية لذوى القدرات والهمم ، ورعايتهم واكتشاف مواهبهم فى مختلف الألعاب الرياضية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة استمرار فعاليات تدريب عضوات المشروع القومي لرياضة المرأة بالتعاون بين الإدارة العامة للرياضة بالمديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة لتدريب الفتيات على تمرينات اللياقة البدنية والالعاب الجماعية والفردية والعروض الرياضية ورياضة الكاراتيه وتعليمهن كيفية الدفاع عن النفس وتشجعيهن على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياه وذلك من خلال4 مراكز تدريب بنوادي ومراكز شباب " الصالة المغطاة بالزقازيق بجوار منطقة التجنيد ، نادى السكة الحديد ، مركز شباب مباشر بالإبراهيمية ، مركز شباب ميت يزيد بمنيا القمح ، مركز شباب ديرب نجم " وفقا للخطة التدريبية الموضوعة ، لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لدى الفتيات وتحت اشراف فنى من خبراء الإتحاد ومتابعة إدارية من الإدارة المختصة بالوزارة والمديرية.

و بدوره ، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل علي شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع وكذلك تدريب الفتيات على تمرينات اللياقة البدنية والالعاب الجماعية والفردية والعروض الرياضية بالإضافة الي الاهتمام بذوي القدرات والهمم ودمجهم في المجتمع وبث روح المنافسة الشريفة بينهم لاكتشاف مواهبهم وتنميتها واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

أشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة لذوي القدرات والهمم مؤكداً أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدا لتقديم كافة أوجه الرعاية لهم والعمل علي دمجهم بالمجتمع في مختلف جوانب الحياة والاستفادة من قدراتهم كونهم جزءاً لا يتجزأ منه.