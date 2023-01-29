استمرار حبس المتهم بدهس سيدة فى أحد شوارع مدينة دمياط

دمياط - هيثم مراد

قررت النيابة العامة بدمياط، استمرار حبس طالب على خليفة اتهامه ب دهس سيدة بأحد شوارع مدينة دمياط، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل الدفاع عن المتهم بالاستئناف على حبسه.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت قوات الأمن بلاغا أفاد بوقوع حادث مرورى بمنطقة الأعصر بدمياط، أسفر عن مصرع سيدة أثناء عبورها الطريق بعد أن صدمتها سيارة مسرعة يقودها شاب.

وعلى الفور تحركت قوة أمنية نحو موقع البلاغ، وتبين مصرع سيدة تدعي ع م 59 عاما مقيمة بقرية الشعراء التابعة لمركز دمياط، متأثرة باصابتها جراء حادث مرورى.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط مرتكب الواقعة ويدعي ح أ طالب ومقيم بمدينة دمياط، كما قامت قوات الأمن بالتحفظ على المركبة المتسببة في الحادث تمهيدا للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر.

وكانت النيابة العامة بدمياط قد أصدرت قرارا بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، غير أن دفاع المتهم قد تقدم بمذكرة طعن على استئناف حبس المتهم، إلا أن النيابة العامة رفضت الطعن لتأمر باستمرار حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

وعلى صعيد آخر، ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، خطة إدارة المرور لمجابهة انتشار حوادث الطرق، وأكدت محافظ دمياط ضرورة تكثيف الحملات المرورية بشوارع المحافظة الرئيسية وكذلك الميادين العامة، لضبط حركة السير والحد من المخالفات المرورية.

وفي سياق متصل، كثفت إدارة مرور دمياط حملاتها بشوارع المحافظة لملاحقة المركبات المخالفة، فضلا عن تحقيق السيولة المرورية والحد من مخالفات السير وأبرزها تجاوز السرعة المقررة أثناء القيادة، كما أعلنت إدارة مرور دمياط عن أرقام لتلقي شكاوى المواطنين حال رصد أية مخالفات للتعامل معها بشكل فوري.