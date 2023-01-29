استئصال كيس هوائى من رئة مريض يعانى من تليف بالرئتين بمستشفى الكرنك

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، عن نجاح استئصال كيس هوائي على رئة مريض يعانى من تليف بالرئتين بمستشفى الكرنك فى الأقصر، وذلك بعد حجزه عدة أشهر في الرعاية المركزة على جهاز التنفس الصناعي نتيجة لفشل في وظائف التنفس ورفض عدد من المستشفيات إجراء الجراحة له نتيجة لصعوبتها.

واستقبل مستشفى الكرنك الدولي مريضا يبلغ من العمر 45 عاماً يعاني من صعوبة شديدة وضيق في التنفس، وبعد الفحص وإجراء الأشعة اللازمة تبين وجود تليف بالرئتين، وتكيس كبير بالرئة اليمنى، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي في الرعاية المركزة لفترات طويلة حتى دخوله العمليات.

ونجح فريق جراحة القلب والصدر بالمستشفى في عمل استكشاف للناحية اليمنى من الصدر واستئصال التكيس الهوائي، والذي بدوره ساعد في استعادة قدرة المريض على التنفس بشكلٍ طبيعي، وخضع المريض للمتابعة في العناية المركزة مرة أخرى حتى تحسن حالته وخروجه من المستشفى.

وشارك في إجراء العملية كلاً من الدكتور محمد عبدالباري أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة قنا واستشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الكرنك الدولي، والدكتور أيمن حسن أخصائي التخدير بالمستشفى، ومن قسم الرعاية المركزة بالمستشفى الدكتور بهاء جمال سعد استشاري ورئيس قسم العناية المركزة بمستشفى الكرنك، والدكتور مُعاذ محمد التهامي استشاري العناية المُركزة بالمستشفى.

ومن أخصائي العناية المركزة الدكتور خالد أحمد، والدكتور ياسر محمد فرحات، والدكتور عبدالباسط توغان، والدكتورة فاطمة أحمد، والدكتور أحمد وهبي، والدكتورة ميادة وديع، والدكتور حسام حافظ، ومن تمريض العمليات كل من:- (إسلام جمال - إيهاب جمال - أسامة أحمد)، ومن تمريض العناية:- (محمد علي - علاء رجب - رمضان خليفة - عبدالفتاح حسان)، وتحت إشراف الدكتور محمود عمر المدير الطبي، والدكتور زياد عبد الرؤوف مدير العمليات، والدكتور مينا عماد رئيس الأقسام الداخلية، والدكتور خلف عمر مدير المستشفى.