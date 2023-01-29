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ارتفاع المؤشر الرئيسى بنسبة 1.1% بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 29 يناير 2023 10:15 ص
ارتفاع المؤشر الرئيسى بنسبة 1.1% بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 16976 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 2949 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 20315 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.61% ليصل إلى مستوى 7021 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 3047 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 4565 نقطة.

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