"العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة فى البورصة بـ2.2 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 779.2 مليون ورقة بقيمة 2.2 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 548.7 مليون ورقة، بقيمة 1.8 مليار جنيه، فيما احتل قطاع البنوك، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 44.4 مليون ورقة بقيمة 1.5 مليار جنيه، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 216 مليون ورقة بقيمة 902.3 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 63.4 مليون ورقة بقيمة 885.3 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 103.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 455.9 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 135.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 355.5 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 201.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 265.3 مليون جنيه، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بحجم تداول 27 مليون ورقة منفذة بقيمة 202.1 مليون جنيه، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بحجم تداول بلغ 22.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 163.4 مليون جنيه.

وحل قطاعا التجارة والموزعون، والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 79.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 55 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 4.1 مليون ورقة بقيمة 5 ملايين جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.