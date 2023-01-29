اليوم السابع
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الأحد، 29 يناير 2023 03:12 م
أكرم القصاص
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إصابة 6 مواطنين فى حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

الأحد، 29 يناير 2023 01:59 م
إصابة 6 مواطنين فى حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم انقلاب ميكروباص - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى

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أصيب 6 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "القاهرة_ أسيوط" الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .
 
كان طريق " القاهرة_ أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، أسفل كوبري دمو باتجاه أسيوط، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 6 مواطنين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
وكان طريق "القاهرة_ أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث، تصادم بين سيارة ملاكي، وأخري ميكروباص، بالقرب من منطقة دهشور، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
وكان تسرب غاز وقع بشقة سكنية، بالطابق الثالث بمنزل مكون من 3 طوابق بحي الجامعة بمدينة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 6 مواطنين، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .
 

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