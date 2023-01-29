إصابة 6 مواطنين فى حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

أصيب 6 مواطنين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "القاهرة_ أسيوط" الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

كان طريق " القاهرة_ أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، أسفل كوبري دمو باتجاه أسيوط، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 6 مواطنين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان طريق "القاهرة_ أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث، تصادم بين سيارة ملاكي، وأخري ميكروباص، بالقرب من منطقة دهشور، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان تسرب غاز وقع بشقة سكنية، بالطابق الثالث بمنزل مكون من 3 طوابق بحي الجامعة بمدينة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 6 مواطنين، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .