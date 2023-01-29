إصابة 6 مواطنين إثر تسرب غاز بشقة سكنية في الفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 6 مواطنين بحالة اختناق، إثر وقوع تسرب غاز بشقة سكنية بحى الجامعة، بمدينة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان تسرب غاز وقع بشقة سكنية، بالطابق الثالث، بمنزل مكون من 3 طوابق، بحى الجامعة، بمدينة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 6 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان طريق " القاهرة- أسيوط" الصحراوى الغربى، شهد وقوع حادث، انقلاب سيارة ملاكى، بعد مدخل جرزا باتجاه أسيوط، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن، وإصابة آخر، وتم نقل الجثة والمصاب، إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان طريق "القاهرة- الفيوم" الصحراوى الغربى، شهد وقوع حادث تصادم بين سيارة تحمل فنطاس محمل بغازات صناعية، وأخرى نقل، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن، وتم نقل المتوفى إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان طريق طريق القاهرة- أسيوط الصحراوى الغربى، شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أسفل الطريق الإقليمى اتجاه أسيوط، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 7 مواطنين، وتم نقل المصابين، إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.