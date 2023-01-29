إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الصحراوى الشرقى بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج اتجاه محافظة أسيوط حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عنه إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم رفع أثاره وتمت إعادة حركة السير على الطريق على الطريق عقب توقفه جزئيا، وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قوات تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى إتجاه محافظة أسيوط ووجود مصابين تم نقلهم للمستشفى الجامعى للعلاج .

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد رئيس مباحث المديرية والعقيد مأمور مركز شرطة أخميم وضباط وحدة مباحث أخميم بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى اتجاه محافظة أسيوط نتج عنه إصابة كلا من إ . ح إ 47 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة إ . إ . ح 13 سنة باشتباه كسر في ضلوع الصدر، وإصابة إ . ح 11 سنة بإشتباه كسر بالحوض، وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعى للعلاج.

تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث، وتم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا، وتم تحرير محضر بالواقعة تمت العرض على جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق في الواقعة.