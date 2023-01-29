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إصابة شخص فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بمدينة 6 أكتوبر

الأحد، 29 يناير 2023 01:54 م
إصابة شخص فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بمدينة 6 أكتوبر حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب شخص إثر حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات. 
 
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بمدينة 6 أكتوبر بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة والدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية بالطريق نتج عنه إصابة شخص، تم نقله إلى المستشفى للعلاج، والقبض على السائق المتسبب في الحادث.
 
 
 

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