إصابة شخصين إثر حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربى

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب شخصين في حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الغربى في منطقة البدرشين، وتم نقل المصابين إلي المستشفى، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرقة عمليات النجدة ،بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق الصحراوى بمنطقة البدرشين، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ميكروباص نتج عن الحادث إصابة شخصين جري نقل المصابين إلي مستشفي الهرم المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.