"إسهامات حياة كريمة فى تحسين الحياة بالريف المصرى" رسالة ماجستير بجامعة أسيوط

أسيوط- فريق المحافظات

أشادت الدكتورة مها كامل غانم القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، بما تملكه الجامعة من كوادر علمية وبحثية متخصصة على مستوى عال من الكفاءة والتميز في مختلف المجالات العلمية، مؤكداً في ذلك علي أهمية النشاط العلمي والبحثي المتنوع والممتد داخل الجامعة وخارجها والذي يأتي متوافقاً مع استراتيجية الدولة المصرية 2030، والنظر بعين ثاقبة للمبادرة التى أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لرفع مستوى الريف المصرى من خلال مبادرة حياة كريمة حيث جاءت الرسالة كاول رسالة من نوعها لمناقشة وحصر إنجازات مبادرة حياة كريمة داخل قرى صعيد مصر وتفعيل سبل التنمية المستدامه داخله.

جاء ذلك في عقب مناقشة رسالة ماجستير في مجال الخدمة الاجتماعية بقسم التخطيط الاجتماعى تحت عنوان "اسهامات مبادرة حياة كريمة فى تحسين نوعية الحياة للاسر الاكثر احتياجا فى الريف المصرى"، والمقدمة من الباحثة زهرة جمال محمد مهران بقسم التخطيط الاجتماعى بكلية الخدمة الاجتماعية، وذلك بحضور الدكتور احمد محمد يوسف عليق استاذ التخطيط الاجتماعى بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان "مناقشا ورئيسا" والدكتور سعودى محمد حسن استاذ التخطيط الاجتماعى وعميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة اسيوط "مشرفا" والدكتور عبد الرحمن على عبد الرحمن استاذ التخطيط الاجتماعى المساعد بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة اسيوط "مناقشا" والدكتورة نورا عطية كامل راشوان استاذ التخطيط الاجتماعى المساعد بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة اسيوط "مشرفا ".

وفيما يخص تفاصيل الدراسة، فقد أشار الدكتور سعودى محمد حسن أن الدراسة جاءت بعنوان " اسهامات مبادرة حياة كريمة فى تحسين نوعية الحياة للأسر الاكثر احتياجا فى الريف المصرى والتى تستهدف تحديد خدمات البنية التحتية التى تقدمها المبادرة وتحديد المعوقات التى تواجه اسهامات مبادرة، والتوصل الى تصور تخطيطى مقترح لتفعيل اسهامات المبادرة ، مضيفاً أن مبادرة حياة كريمة قد ساهمت فى رفع مستوى التكيف والتوافق الأسرى ومستوى الرضا العام عن الحياة وتحسين نوعية الحياة الاقتصاديا والصحية والتعليمية، ورفع مستوى الشعور بالأمن داخل القرى التى شملتها المبادرة، موضحاً أن الاهتمام بتنمية الريف المصرى ياتى متوافقة مع رؤية مصر 2030 والتى تعبر الريف المصرى المصدر الاساسى للتنمية ولثروة مصر الحقيقة وقد حاء الرسالة والتى تعد الاولى من نوعها لمناقشة مبادرة حياة كريمة فى قرى صعيد مصر .

وفي السياق ذاته أشارت الدكتورة نوارا عطية، إلى أن الحكومة المصرية تسعى فى الوقت الراهن للعبور من الجانب المظلم من الفقر الى تحقيق مستوى حياة افضل فى ظل الاهتمام بتحسين نوعية الحياة للمواطنين على جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية ومن هنا جاءت اهمية هذه الدراسة تم إجرائها على العديد من المناطق الريفية.

وحول نتائج الدراسة أوضحت الباحثة زهرة جمال، أن الدراسة توصلت لحدوث تحسن ملحوظ داخل القرى التى شملتها مبادرة حياة كريمة بمختلف النواحى الاقتصادية التعليمية الاجتمتعية والصحية لتحقيق رؤية مصر 2030 .































