محافظ أسيوط يشهد احتفالية "الثقافة" بمناسبة عيد الشرطة الـ71 وثورة يناير

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، والدكتورة مها غانم رئيس جامعة أسيوط، الاحتفالية الفنية الكبرى التى أقامها فرع الثقافة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 71 وذكرى ثورة 25 يناير ويفتتح معرض الفنون التشكيلية بمقر قصر ثقافة أسيوط تحت رعاية ودعم الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والمخرج الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة واللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

حضر الاحتفالبة العميد أحمد حمدى بفرع جهاز الأمن الوطنى بالمحافظة، وضياء مكاوى رئيس اقيليم وسط الصعيد الثقافى، والدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، والدكتورة مروة كدوانى مقررة المجلس القومى للمرأة بالمحافظة، وفضيلة الشيخ الدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الاوقاف، والنائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب، والشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، والأب عاموس بسطا ممثلًا للكنيسة الارثوذوكسية بأسيوط، وعبداللطيف فضالة رئيس حى شرق، وعيون إبراهيم رئيس حى غرب، والعميد شريف محمد فهمى المدير الإدارى والأمنى لشركة مصر للإدارة التعليمية، وصفاء كامل مدير قصر ثقافة أسيوط والدكتور أحمد عبد اللطيف مدير مدرسة النيل الدولية بأسيوط الجديدة ولفيف من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والأحياء وبعض الإعلاميين والصحفيين.

حيث تم استقبال المحافظ ومرافقوه بعروض التنورة والتحطيب لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة أسيوط ثم تفقد منتجات ورش الأطفال للفنون التشكيلية والرسم بعنوان "مصر بلدنا" وأشاد المحافظ بالأعمال التى قدمها الأطفال المشاركين فى الورشة.

كما افتتح المحافظ، والدكتورة مها غانم رئيس جامعة أسيوط، معرض الفنون التشكيلية لبعض الفنانيين الشباب بكلية التربية النوعية مشيدًا بالأعمال الفنية المعروضة وجودتها وتميزها.

عقب ذلك تم استكمال الاحتفال بمسرح قصر الثقافة والذى قدمته الإعلامية لولا عطا ثم فقرة السلام الجمهورى ثم عرض فيلم تسجيلى عن بطولات الشرطة المصرية والانجازات التى حققتها وزارة الداخلية خلال عام 2022 فى محاربة الجريمة بكافة صورها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود ومشروعات التنمية ثم بعض الفقرات الفنية لأطفال مدرسة النيل الدولية ثم تلاها فقرة شعرية للشاعر وليد حشمت رئيس مجلس إدارة نادى الأدب المركزى ونادى أدب أبنوب ثم كرم مدير مدرسة النيل الدولية كل من محافظ أسيوط ومدير الأمن وتم منحهما الدروع التذكارية تقديرًا لجهودهمًا وبمناسبة احتفالات عيد الشرطة المصرية وتم استكمال فقرات الحفل بعرض فنى لبعض الأغانى الوطنية لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني.

وقدم محافظ أسيوط، خلال كلمته التهنئة لجميع قيادات ورجال الشرطة البواسل بمناسبة ذكرى احتفالات عيد الشرطة المصرية الـ 71 موجهًا الشكر لهم لدورهم فى حفظ أمن واستقرار البلاد وتحقيق العدالة والحفاظ على مكتسبات الشعب وحقوقه مشيدًا بتضحيات شهداء الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن مؤكدًا أن "عيد الشرطة" هو عيد للمصريين جميعًا كما أن اليوم هو بمثابة تكريم للمجهود الكبير الذى يبذله رجال الشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداءًا لمصر ومازالوا يبذلون التضحيات لتحقيق الرخاء والأمن والتنمية فى وطننا الحبيب مشيرًا إلى أن تحقيق ما نصبو إليه من تقدم وازدهار فى كافة المجالات يحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة من أجل تحقيق التنمية الشاملة وخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

كما أشاد المحافظ بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لأسر الشهداء وبعض قيادات وضباط وأفراد وزارة الداخلية لتميزهم وتفانيهم فى عملهم وذلك خلال احتفالية عيد الشرطة داعيًا المولى عزل وجل أن يحفظ مصر جيشًا وشرطة وشعبًا وقيادة من كل مكروه وسوء.

كما وجهت رئيس جامعة أسيوط تحية إجلال وتقدير لأرواح الشهداء من رجال الشرطة والقوات المسلحة وكذلك المدنيين ممن قدموا حياتهم فداء للوطن وحمايةً لمكانته الريادية وتاريخه العريق وحفاظًا على وحدة نسيجه الوطنى الواحد سائلة المولى عزوجل أن يتغمدهم جميعًا برحمته وأن يسكنهم الفردوس الأعلى وينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والتقدم والرخاء.