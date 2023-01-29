أمانة مسعف وسائق بالدقهلية.. سلما "100 ألف جنيه" خاصة بمصاب لأمانات المستشفى

الدقهليه شريف الديب

عثر مسعف وسائق بهئية الإسعاف المصرية فى الدقهلية على مبلغ مالى قدره مائة ألف جنيه على إثر حادث سيارة ملاكى أمام محكمة ميت سلسيل شمال محافظة الدقهلية

وسلم المسعف السيد حامد والسائق إبراهيم شحاته العاملان على السيارة رقم 2152 بهيئة الإسعاف تمركز نقطة إسعاف ميت سلسيل و هاتف محمول وبعد المتعلقات الشخصية إلى المستشفى، وقاما بتحرير محضر تسليم أمانات ورفضا أخذ أى مبالغ مالية طبقا للقانون، وعللا ذلك أن هذا هو واجبهم وصميم عمليهم، برا بالقسم الذى أقسموه بالحفاظ على أرواح وممتلكات المصابين والمتوفين فى الحوادث.

وهذه ليست الواقعة الأولى لأمانة رجال هيئة الإسعاف المصرية على مستوى الجمهورية بل أن كل يوما هناك وقائع مماثلة يضرب فيها رجال الإسعاف المثل على الأمانة والشرف.