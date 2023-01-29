أخبار مصر.. الرئيس السيسي: المباحثات المشتركة مع رئيس أرمينيا كانت مثمرة

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بالتواجد في العاصمة الأرمينية كأول رئيس مصري يزور هذه المدينة الرائعة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهي الزيارة التى تؤكد مدي الاهتمام والتقدير في العلاقات مع أرمينيا والاهتمام بالتطوير في مختلف المجالات وفق علاقات تاريخية، خاصة أن العلاقات لها خصوصية متفردة، واستضافت مصر تاريخيا عشرات الآلاف من الأرمن الذي اسهموا في إسهامات مقدرة في مختلف المجالات وإثراء .

الحكومة تنفى شائعة انتشار سبائك ذهب مزيفة فى الأسواق كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن انتشار سبائك ذهب مزيفة في الأسواق، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار سبائك ذهب مزيفة في الأسواق، مُشددةً على أن كافة سبائك الذهب المتداولة في الأسواق معتمدة ومدموغة من مصلحة الدمغة والموازين، ويتم منح مشتريها فواتير موثقة، مُشيرةً إلى شن حملات رقابة وتفتيش دورية من قبل المصلحة على جميع محال بيع المصوغات والمشغولات الذهبية بالأسواق، للتأكد من عيارات المشغولات والسبائك الذهبية، مُناشدةً المواطنين التأكد من وجود الختم على السبائك والمنتجات الذهبية عند شرائها، مع عدم شراء أي منتجات ذهبية دون الحصول على فاتورة موثقة.

الولايات المتحدة تؤكد دعم مصر وشعبها فى السعى نحو مستقبل مزدهر أكدت الولايات المتحدة وقوفها مع مصر وشعبها لتعزيز الأمن الإقليمي والمرونة الاقتصادية ودعم العلاقات بين الشعبين، ومعالجة أزمة المناخ وتعزيز شراكة دفاعية، ودعم الشعب المصري في سعيه لمستقبل مزدهر يحمي الحريات الأساسية للجميع.