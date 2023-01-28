"FDA" توافق على عقار جديد لعلاج سرطان الدم النادر

كتبت أمل علام

وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA"، على عقار جايبيركا من إنتاج شركة إيلي ليلي لعلاج سرطان الدم النادر، وذلك وفقًا لما ذكرته موقع وكالة "رويترز".

قالت شركة إيلي ليلي وشركاؤها، إن هيئة تنظيم الأدوية الأمريكية وافقت على دواء لعلاج شكل نادر من سرطان الدم، موضحة، لـ رويترز إن تكلفة العلاج بالجملة ستبلغ 21 ألف دولار لكل 30 يومًا لجرعة 200 ملج.

تمثل الموافقة السريعة من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA، على عقار جايبيركاJaypirca أول علاج من 5 علاجات تأمل شركة الأدوية الأمريكية في إطلاقها هذا العام، بما في ذلك علاج السمنة.

ويهدف الدواء، المتوقع توفره في الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة، إلى علاج البالغين المصابين بسرطان الغدد الليمفاوية، بعد خطين على الأقل من العلاج.

سرطان الغدد الليمفاوية في خلايا الوشاح هو نوع نادر من سرطان الدم يبدأ في خلايا الدم البيضاء في العقد الليمفاوية وينتشر بقوة إلى أجزاء أخرى من الجسم.

تعتمد الموافقة على عقار جايبيركا Jaypirca على بيانات من مجموعة فرعية من 120 مريضًا في مرحلة مبكرة إلى منتصف تجربة أظهرت أن نصفهم استجابوا للعقار، بينما حقق 13% استجابة كاملة، قيمت التجربة فعالية 200 ملج جرعة من الدواء حتى تطور المرض أو سمية غير مقبولة.

جدير بالذكر، إن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) رفضت الأسبوع الماضي الموافقة السريعة على عقار دونانيماب التجريبي الخاص بمرض الزهايمر، من شركة ليلي لأن الشركة لم تقدم بيانات تجريبية كافية من المرضى الذين عولجوا لمدة عام على الأقل.