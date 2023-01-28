9 بنود تخصم من أرباح النشاط التجارى والصناعى للشركات.. تعرف على القائمة

كتب هانى الحوتى

بدأ موسم الإقرارات الضريبية لعام 2022 لشركات الأموال والأشخاص حتى يوم 30 إبريل المقبل، ومنح قانون الضريبة على الدخل العديد من المزايا والإعفاءات للدخل الناتج عن ممارسة النشاط التجاري والصناعي أو النشاط الذي تمارسه الأشخاص الاعتبارية، وحدد القانون التكاليف والمصروفات واجبة الخصم من أرباح النشاط التجاري والصناعي، ما يأتي:

1- عوائد القروض المستخدمة في النشاط أيًا كانت قيمتها، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة، أو المعفاة منها قانونًا.

2- الإهلاكات لأصول المنشأة.

3- الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي يؤديها الممول طبقًا لقانون الضريبة على الدخل.

4- أقساط التأمين الاجتماعي المقررة على صاحب المنشاة لصالح العاملين ولصالحه، والتي يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

5- المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنويًا من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الادخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقًا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، أم القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأم أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة، أم كانت منشأة طبقًا لنظام له لائحة أو شروط خاصة، وذلك بما لا يجاوز 20% من مجموع مرتبات وأجور العاملين بها بشرط أن يكون للنظام الذي ترتبط بتنفيذه المنشآت لائحة أو شروط خاصة منصوصًا فيها على أن ما تؤديه المنشآت طبقًا لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش، وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمرة لحسابه الخاص.

6- أقساط التأمين التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول على مبلغ أو إيراد، وذلك بحيث لا تجاوز قيمة الأقساط 3 آلاف جنيه في السنة.

7- التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيًا كان مقدارها.

8- التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقًا لأحكام القوانين المنظمة لها، ولدور العلم والمستشفيات الخاصة الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية وذلك بما لا يجاوز 10% من الربح السنوي الصافي للمول.

9- الجزاءات المالية والتعويضات التي تستحق على المول نتيجة مسئوليته العقدية.