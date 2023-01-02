الضرائب: بدء موسم الإقرارات الضريبية وخطة متكاملة لتقديم الدعم

كتب - أحمد يعقوب

أعلن مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، عن بدء موسم الإقرارات الضريبية لعام 2022/2023، حيث تتلقى مصلحة الضرائب المصرية الإقرارات الضريبية عن عام 2022، إعتبارًا من أول يناير حتي 31 مارس 2023 للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا، وتتلقى إقرارات الأشخاص الإعتبارية ممثلة في (شركات الأموال وشركات الأشخاص) إعتبارًا من أول يناير وحتى قبل أول مايو 2023 أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة إلكترونيًا.

وأكد "مختار توفيق" أن ممولي كل من مركز كبار الممولين ( 2) بالسادس من أكتوبر، ومركز كبار ومتوسطي وجه بحري بالإسكندرية، وكذلك ممولي مراكز كبار الممولين ومتوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة بالقاهرة، والمأموريات العشرة المدمجة بمنطقة القاهرة رابع سيقومون بتقديم إقراراتهم الضريبية على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة.