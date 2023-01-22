وكيل وزارة الشباب بكفر الشيخ يشهد تسليم دراجات الدفعة الأولى لأسر الشهداء

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ ، تسليم أسرة الشهيد عبد الرحمن عبد العظيم الشهاوي، دراجة مبادرة " دراجتك..صحتك" الدفعة الأولى من المرحلة الثانية لأسر الشهداء و الضحايا ضمن المبادرة الرئاسية، بالتنسيق مع صندوق تكريم شهداء و ضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم وذلك بإشراف الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بالوزارة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ وبحضور عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة والدكتور حسام أبو سالم معاون مدير المديرية للرياضة .

جاء تسليم الدراجة لأسرة الشهيد بحضور زوجة الشهيد وولده معاذ الشهاوي، بطل الكونغ فو من أبناء مركز شباب شباس الشهداء، وتدعم وزارة الشباب والرياضة جميع الدراجات الهوائية، ويتحمل صندوق تكريم شهداء و ضحايا ومفقودي ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم نسبة 50% من قيمة الدراجات بعد دعم وزارة الشباب والرياضة ويتحمل المستفيدين 50%.

و تسلم حمادة إسماعيل، من مصابى العمليات الحربية، دراجة مبادرة " دراجتك صحتك " ضمن الدفعة الأولى من المبادرة بمحافظة كفر الشيخ و تهدف المبادرة إلى تشجيع المواطنين على ركوب الدراجات وإتاحة الفرصة لإستخدام وسائل التنقل النشط.