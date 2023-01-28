وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمراعاة الدقة في التصحيح، لينال كل طالب حقه، والمراجعة الدقيقة لما تحتويه الأوراق من إجابات الطلاب، تفادياً للأخطاء.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية ورئيس عام الامتحانات ، وهاني حمدان مدير غرفة العمليات بالمديرية، وجلال فوزي السيد، رئيس لجنة النظام والمراقبة ، والمهندس صلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية.

وخلال تفقده أعمال التصحيح والتقدير، أشاد وكيل الوزارة بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير، و انتظامهم فى العمل داخل اللجان، موجهاً بالالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، بالإضافة إلى التأكيد على عدم استخدام الهاتف المحمول، والتدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

وتفقد وكيل الوزارة حجرات التصحيح للتأكيد على اتباع التعليمات الخاصة بأعمال الكنترول، وتوفير نماذج الإجابة لكل مادة، حيث قام بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح، ورصد كل جزئيات الأسئلة، وكذلك تفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الاجابة في المكان المخصص لذلك.

وصرح وكيل الوزارة، أن لجان التقدير بدأت أعمالها، وتستمر حتى الانتهاء من جميع كراسات الإجابة، ثم تتولى بعدها لجنة النظام والمراقبة أعمالها من حيث الرصد الورقي والالكتروني، والمراجعات النهائية، واستخراج النتائج، تمهيداً لتجهيز النتيجة للاعتماد من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

يذكر أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية هذا العام 63281 طالبا مقسمين على ثلاث قطاعات .