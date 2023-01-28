مدير تعليم البحر الأحمر يتفقد أعمال التصحيح والتقدير لأوراق طلاب الإعدادية

تفقد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم، أعمال التقدير والتصحيح لأوراق الإجابة بمقار لجان تقدير الشهادة الإعدادية بمبنى مدرسة محمد الطيب التجريبية للنصف الأول من العام الدراسى، حيث تتم أعمال التصحيح لجميع المواد.

وأشاد وكيل الوزارة بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير وانتظامهم فى العمل داخل اللجان، مؤكداً على ضرورة مراعاة الدقة والانضباط فى العمل تجنباً للأخطاء لصالح جميع أبنائنا الطلاب، مشيرا إلى عدم إهمال أى جزء مجاب عنه من قبل الطالب.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، بالإضافة إلى التأكيد على عدم استخدام الهاتف المحمول والتدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، مع الاهتمام بنظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

كما أكد وكيل الوزارة على توفير نماذج الإجابة لكل مادة حيث قام بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح، ورصد كل جزئيات الأسئلة، وكذلك تفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الإجابة.

وأكد وكيل الوزارة أن لجان التقدير بدأت أعمالها اليوم وتستمر حتى الانتهاء من جميع كراسات الإجابة، ثم تتولى بعدها لجنة النظام والمراقبة أعمالها من حيث الرصد الورقى والالكترونى والمراجعات النهائية، واستخراج النتائج تمهيداً لتجهيز النتيجة للاعتماد من اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.