وكيل تعليم أسوان يتفقد لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية

أسوان - صلاح المسن

تفقد عبدالكريم لطفى وكيل التربية والتعليم بأسوان، اليوم، لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات، للاطمئنان على سير العمل.

رافقه فيصل نعيم مدير عام التعليم العام وغريب محمود مدير عام الخدمات التربوية، وكان باستقباله عصمت الشريف رئيس لجنة النظام والمراقبة.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، على ضرورة أن يتحرى المصححين والمراجعين وراصدى درجات الطلاب الدقة والشفافية وأن يعمل الجميع لصالح الطالب، مُشيدًا بالجهد المبذول من قبل المصححين.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إلى ضرورة التزام الجميع بكافة القواعد والضوابط المنظمة لأعمال تصحيح الشهادة الإعدادية، مؤكدًا على موجهى العموم "رؤساء لجان التصحيح" أن يتم تصحيح المواد يوميًا أولًا بأول.

وشدد على ضرورة الاهتمام اليومى بنظافة لجان التصحيح وبشكل خاص دورات المياه، وتوافر وسائل الإضاءة والتهوية اللازمة ومبردات المياه، وكذلك تزويد اللجان بالمقاعد والمناضد اللازمة بما يتناسب وأعداد المنتدبين للتقدير.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بجهد رئيس لجنة النظام والمراقبة، فى إعداد اللافتات الخاصة بتوجيه المقدرين إلى الأماكن المخصصة لتقدير كل مادة.

وطالب مسئولى الأمن بالتحقق من شخصية المقدرين عند دخول مقر لجنة التقدير، وعدم انصراف رؤساء الحجرات ومشرف عام التقدير يوميًا إلا بعد الانتهاء من جميع مراحل العمل المطلوبة منهم وتسليم كافة أوراق الإجابة إلى لجنة النظام والمراقبة. وغلق البوابة عقب دخول كافة العاملين بلجنة التقدير، وعدم السماح لأى فرد بالخروج إلا بعد تسجيل اسمه ووقت خروجه فى دفتر الأمن، وعدم السماح بدخول أى مركبات إلى مقر اللجنة، لتحقيق أعلى درجات الانضباط.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، على مقدرى الدرجات بعدم التدخين أو تناول مأكولات أو مشروبات داخل حجرات التقدير وأثناء قيامهم بعمليات التقدير حفاظًا على أوراق الإجابة الخاصة بأبنائنا الطلاب، على أن يكون ذلك أثناء أوقات الراحة المخصصة لهم وخارج أماكن التصحيح. وكذلك عدم اصطحاب التليفون المحمول.

وخلال الجولة قام وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من سلامة التصحيح ورصد كافة الجزئيات، وتفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الإجابة في المكان المخصص لذلك، واطمأن علي أن الأمور تسير على أكمل وجه، مقدمًا الشكر والتقدير للجميع.

عقب ذلك تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، الكنترول، وأشاد بالسرعة والانضباط وأثنى على النظام وطريقة العمل التى يسودها روح الفريق واصفًا إياهم "بخلية النحل" وطالبهم بالدقة فى إدخال درجات الطلاب تجنبًا لأى أخطاء تضر بمصلحة الطالب، وبذل المزيد من الجهد حتى يتم إعلان النتائج فى أقرب وقت وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم.

وطالب وكيل الوزارة الطلاب وأولياء أمورهم بعدم الانصياع وراء الشائعات التى تتعلق بإعلان النتيجة والروابط الوهمية التى يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أن أعمال التصحيح بدأت اليوم، وأنه فور انتهاء الكنترول من أعماله سيتم اعتماد النتيجة من محافظ أسوان، ونشرها على الصفحات الرسمية للمحافظة والمديرية، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات.