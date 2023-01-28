وفاه ضحية احتراق سيارة حادث أبو يوسف غرب الإسكندرية

تعود الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بوقوع حادث على طريق الإسكندرية - مطروح، بعد اصطدام سيارة نصف نقل محملة بالجير الحي، وأخرى ملاكي وسقوط الجير على السيارة ما أدى إلى تفحمها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة ورجال الحماية المدنية وسيارة إطفاء رفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث،وتبين صحة البلاغ وأن الحادث وقع قبل مطلع كوبري الـ21 واسفر عن إصابة قائد السيارة وتوقف الحركة المرورية.

جرى نقل قائد السيارة الملاكي إلى مستشفى العجمي العام لتلقي العلاج، إلا أن إصابته كانت خطيرة وحالته حرجة ولم تفلح محاولات إنقاذه وتوفي فى الحال.

جرى رفع آثار الحادث، وسرعة تسهيل الحركة المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل الحركة المرورية.

وتلقت غرفة عمليات حي العجمي اخطارا من غرفة عمليات محافظة الإسكندرية يفيد بورود إشارة بوقوع حادث على طريق الإسكندرية مطروح قبل مطلع كوبري الـ21 بمنطقة أبو يوسف، فانتقلت الأجهزة المعنية بالحي إلى موقع الحادث لمعاونة الأجهزة الأمنية، في تسهيل الحركة المرورية وسرعة رفع آثار الحادث.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة، وتم ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحادث.