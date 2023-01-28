ماذا يحدث فى طقس الإسكندرية خلال 48 ساعة.. الربيع والخريف فى شهر طوبة

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية، تقلبات جوية غير معتادة فى شهر يناير الذى يواكب شهر طوبة، حيث شهدت الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية تقلبات جوية حادة وسريعة، وليست فى صورة نوات عنيفة وأمطار كما هو المعتاد فى هذا الشهر، ولكن فوجئ أهالى الإسكندرية بطقس ربيعى من خلال هبوب عاصفة ترابية على الاسكندرية تشبه رياح الخماسين التى تضرب البلاد خلال فصل الربيع، أعقبها مباشرة طقس دافئ جدا مع سطوع قوى للشمس وارتفاع درجات الحرارة فى طقس خريفى دافئ.

وعلى الرغم من شهر يناير أو شهر طوبة، يشتهر عادة" بأجواء شديدة البرودة وسقوط كميات كبيرة من الأمطار خاصة على السواحل الشمالية عامة وعلى الإسكندرية خاصة، الا أن طوبة فاجئت الجميع بطقس دافئ.

ويرى البعض أن شهر يناير هذا العام مختلف بسبب الاستقرار فى الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة وقلة كميات سقوط الأمطار.

واشارت هيئة الارصاد الجوية، انه تبعا لتسجيلات المحطات والسجل المناخى داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية يتبين تكرار ارتفاعات درجات الحرارة لمدة يوم واحد وسرعان ما تنخفض بعدها كما تكررت أيام الاستقرار وتكون الشبورة المائية فى الأعوام السابقة.

وبالتالى يعتبر الارتفاع فى درجات الحرارة والاستقرار الذى يشهده شهر يناير هذا العام ليس بغريب عما سبقه من أعوام ولكن يجب عندما نحكم على التغير فى حالة الجو أن يكون لدينا بيانات كافية من أعوام سابقة.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه خلال 48 ساعة القادمة بالفعل ستشهد كافة أنحاء البلاد ارتفاع فى درجات الحرارة بقيم تصل إلى 4 درجات كما تنشط الرياح الجنوبية على معظم المناطق تصاحبها أتربة مثارة على المناطق المكشوفة.

وحذرت هيئة الارصاد الجوية، من أن هذا الوضع لن يبقى كثيرا لذا يجب عدم الإنخداع بهذا وخاصة أننا مازلنا فى فصل الشتاء حيث متوقع أن نتأثر بالمنخفضات الجوية فى الفترة القادمة، وانخفاض درجات الحرارة.



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