اليوم السابع
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السبت، 28 يناير 2023 12:31 م
أكرم القصاص
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وفاة شخص متأثرا بحروق إثر إصابته في حادث انفجار أسطوانة غاز بالمحلة

السبت، 28 يناير 2023 11:24 ص
وفاة شخص متأثرا بحروق إثر إصابته في حادث انفجار أسطوانة غاز بالمحلة جثة- أرشيفية

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توفى شخص يدعي محمد.ق متأثرا باصاباته بحروق شديدة داخل مستشفى حروق زفتي، بعد اصابته في حادث انفجار أسطوانة بوتجاز داخل منزل بالمحلة نتج عنها انهيار طابقين من المنزل.

وكانت شهدت منطقة سوق الحدادين أول المحلة بمحافظة الغربية انهيار طابقين من منزل مكون من 4 طوابق بعد حدوث انفجار لاسطوانة بوتجاز، وأسفر الحادث عن إصابة شخص بحروق بنسبة 50%.
 
هرعت قوات الحماية المدنية والاسعاف والمحاسب سعد نصر رئيس حي ثان المحلة لمكان البلاغ وتم فرض كردون أمنى وإخلاء المنزل.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانهيار طابقين بمنزل مكون من 4 طوابق بمنطقة سوق الحدادين.
 
انتقلت سيارات مطافي والإسعاف ومسئولي حي أول المحلة ورئيس حى ثان المحلة ، وتبين حدوث انهيار طابقين بمنزل ملك محمد.ق مكون من 4 طوابق ، نتيجة انفجار غاز.
 
وعلى الفور تم نقل المصاب للمستشفى وإخلاء المنزل من السكان، وتم تشكيل لجنة عاجله لمعاينة المنزل واعداد تقرير هندسي حوله وإخطار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.
 
 
 

محافظة الغربية

اخبار الحوادث

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