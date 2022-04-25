إصابة سيدة بحروق شديدة فى انفجار اسطوانة بوتاجاز بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

أصيبت سيدة بحروق شديدة، إثر إنفجار اسطوانة بوتاجاز داخل منزلها بمنطقة العلو ثان المحلة، وتم نقلها إلى مستشفى الحروق بزفتي.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بانفجار إسطوانة بوتاجاز داخل منزل بمنطقة العلو، حيث انتقلت سيارة مطافي وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتم السيطرة على النيران.

وتبين إصابة ربة منزل بحروق شديدة، وتم نقل المصابة لمستشفى حروق زفتي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.