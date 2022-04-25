اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 أبريل 2022 11:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة سيدة بحروق شديدة فى انفجار اسطوانة بوتاجاز بالمحلة

الإثنين، 25 أبريل 2022 10:55 م
إصابة سيدة بحروق شديدة فى انفجار اسطوانة بوتاجاز بالمحلة إسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيبت سيدة بحروق شديدة، إثر إنفجار اسطوانة بوتاجاز داخل منزلها بمنطقة العلو ثان المحلة، وتم نقلها إلى مستشفى الحروق بزفتي.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بانفجار إسطوانة بوتاجاز داخل منزل بمنطقة العلو، حيث انتقلت سيارة مطافي وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتم السيطرة على النيران.

وتبين إصابة ربة منزل بحروق شديدة، وتم نقل المصابة لمستشفى حروق زفتي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


مدير أمن الغربية

حريق

المحلة

انفجار اسطوانة بوتاجاز بالمحلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة